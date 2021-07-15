هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

و"بعث أمير قطر برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم "فتح الله كولن" الإرهابي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه الأتراك بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان في العاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقار على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.