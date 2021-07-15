سياسة
3 دقيقة قراءة
أمريكا قد تستخدم سياسة "حظر خاشقجي" ضد إيران بعد محاولة خطف صحفية
رداً على سؤال من صحفي عن إمكانية تطبيق "حظر خاشقجي" ضد إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بعد محاولة مزعومة لخطف صحفية: "أنا لا أضع أو أستبعد أي شيء، لكنك محق تماماً، فلدينا عدد من الأدوات تحت تصرفنا، بما في ذلك حظر خاشقجي".
أمريكا قد تستخدم سياسة "حظر خاشقجي" ضد إيران بعد محاولة خطف صحفية
قال برايس، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة لديها "مجموعة أدوات موسعة للغاية" للرد على العدوان الإيراني / EPA
15 يوليو 2021

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بـ"المؤامرة المزعومة" عن محاولة أربعة عملاء إيرانيين اختطاف صحفية وناشطة إيرانية أمريكية على أراضي الولايات المتحدة.

وقال برايس، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة لديها "مجموعة أدوات موسعة للغاية" للرد على العدوان الإيراني "عندما يكون ذلك في مصلحتنا، وعندما يكون من المناسب القيام بذلك"، لكنه رفض ذكر أي خطوات محددة قد تتخذها بلاده في هذه الحالة.

ورداً على سؤال من صحفي عن إمكانية تطبيق "حظر خاشقجي" ضد إيران، قال برايس: "أنا لا أضع أو أستبعد أي شيء، لكنك محق تماماً، فلدينا عدد من الأدوات تحت تصرفنا، بما في ذلك حظر خاشقجي. لقد تم استخدامه وتطبيقه بالفعل في عشرات الحالات، لكننا نراجع دائماً الحالات التي قد تكون متورطة في حظر خاشقجي والتي قد يكون من المناسب استخدامه تجاهها".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن توجيه اتهامات إلى 4 إيرانيين بسبب محاولة لخطف صحفية أمريكية وناشطة في مجال حقوق الإنسان من مدينة نيويورك، دون الكشف عن هوية الضحية.

وبينما نفت طهران تلك الاتهامات، أكدت الناشطة البارزة مسيح علي نجاد، التي قادت حملة ضد فرض الحجاب في إيران، أنها كانت الشخصية المستهدفة.

وتسمح سياسة "حظر خاشقجي" لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا، نيابة عن حكومة أجنبية، بشكل مباشر في أنشطة جادّة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك قمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون، بسبب نشاطهم.

كما تشمل هذه السياسة أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة ضد عائلات هؤلاء الناشطين والمعارضين أو المقربين منهم. ويمكن لسياسة تقييد التأشيرة هذه أن تمتد لتشمل أفراد عائلات الأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us