سياسة
3 دقيقة قراءة
الغارديان: وثائق مسرّبة من الكرملين تكشف دور بوتين في دعم فوز ترمب عام 2016
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أوراق سرية مسرَّبة من الكرملين، توضح الدور الذي لعبته روسيا في دعم دخول ترمب إلى البيت الأبيض، ودوافعها وراء ذلك، فيما نفت روسيا صحة تلك الوثائق.
الغارديان: وثائق مسرّبة من الكرملين تكشف دور بوتين في دعم فوز ترمب عام 2016
صورة نشرتها صحيفة الغارديان للاجتماع الأمني بحضور بوتين الذي سرّبت وثائق حوله
15 يوليو 2021

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن وثائق سرية سُرّبت من الكرملين، توضح الدور الذي لعبته روسيا لدعم فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالانتخابات عام 2016.

وتكشف تلك الوثائق عن اجتماع رئيسي عُقد في الكرملين بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2016 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء المخابرات وكبار الوزراء.

واتُّفق في ذلك الاجتماع على أن دخول ترمب البيت الأبيض سيساهم في تحقيق أهداف موسكو الاستراتيجية، وتشمل نشر "الاضطرابات الاجتماعية" في الولايات المتحدة وإضعاف الموقف التفاوضي للرئيس الأمريكي، وأيضاً سيكون بوتين قادراً على التحكم في مسار أي محادثات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وعقب الاجتماع صدرت أوامر لثلاث وكالات تجسس روسية، بتقديم مقترحات لطرق عملية تدعم فوز ترمب في الانتخابات، وجاء ذلك في مرسوم حمل توقيع الرئيس الروسي، وفق تحقيق الغارديان.

واعتبرت صحيفة الغارديان الوثائق السرية "تسريباً خطيراً للغاية وغير مألوف من داخل الكرملين".

من جانبه سخر المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، من نشر تلك الوثائق، وأنكر حقيقتها قائلاً: "فكرة أن يجتمع القادة الروس لدعم ترمب في الانتخابات ليست سوى خيال محض".

احتوت الوثائق المسربة أيضاً على تقييم نفسي لشخصية ترمب، إذ وصفته بـ"شخص مندفع وغير متّزن عقلياً ويعاني عقدة نقص".

حضر الاجتماع الروسي وزير الدفاع المسؤول عن المخابرات العسكرية الروسية سيرجي شويغو، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي آنذاك ميخائيل فرادكوف، ورئيس وكالة التجسس FSB ألكسندر بورتنيكوف، وغيرهم من القادة الروسي، وفق الوثائق المسربة.

كما تضمنت الأوراق السرية توصية بـ"استخدام كل القوة الممكنة لتسهيل انتخاب ترمب لمنصب رئيس الولايات المتحدة"، مرفقاً بها توضيح أن ذلك "سيؤدي بالتأكيد إلى زعزعة استقرار النظام الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة".

وفيما نفى الكرملين صحة تلك الوثائق، ذكرت مصادر دبلوماسية أنها تتضمن تفاصيل حقيقية حول طريقة عمل المخابرات الروسية، وفق صحيفة الغارديان.

واعتبر خبير وكالات التجسس الروسية أندريه سولداتوف، أن تلك الوثائق "تعكس ما يحدث في الواقع"، قائلاً: "إنها متوافقة مع طريقة عمل الأجهزة الأمنية، فغالباً ما تُتّخذ القرارات على هذا النحو فعلاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us