حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو البلدان التي لا زالت تستضيف تنظيم "كولن" الإرهابي من مخاطر أنشطته على مستقبلها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال فعالية بمناسبة ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة، بالسفارة التركية في طشقند، على هامش زيارته إلى أوزبكستان.

وقال جاوش أوغلو إنه يشعر بالفخر لانتسابه إلى شعب انقلب على الانقلاب، مبيناً أن تركيا اليوم أقوى ممَّا كانت عليه قبل المحاولة الانقلابية.

وجدد الوزير ا لتركي دعوته للبلدان التي لا زالت تستضيف أنشطة "كولن" الإرهابي لوقف أنشطة الأخير على أراضيها.

وأردف: "هذا التنظيم الخبيث الذي اعتدى علينا اليوم، سيعتدي عليكم غداً. لذا ندعوكم للتخلص من هذا التنظيم من أجل أمنكم القومي، ومستقبل أولادكم".

وفي سياق متصل، أعرب جاوش أوغلو عن شكره لأوزبكستان، إزاء التدابير التي اتخذتها ضد تنظيم "كولن".

وفي 15 يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "كولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.