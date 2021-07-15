سياسة
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الرئيس الأذربيجاني: التلاحم التركي أفشل المحاولة الانقلابية
قال الرئيس الأذربيجاني إنّ تلاحم الشعب التركي مع قيادته ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية التي نفّذها تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.
الرئيس الأذربيجاني: التلاحم التركي أفشل المحاولة الانقلابية
علييف: المحاولة الانقلابية أُحبطت بفضل المقاومة الكبيرة للشعب التركي / AA
15 يوليو 2021

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، أنّ تلاحم الشعب التركي مع قيادته ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية التي نفذّها تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.

جاء ذلك خلال اتصاله هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة "يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، حسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال علييف إنّ المحاولة الانقلابية أُحبطت بفضل المقاومة الكبيرة للشعب التركي وتكاتفه القوي تحت زعامة أردوغان.

وتمنّى علييف الرحمة للشهداء الذين سقطوا خلال نضالهم ببسالة ضد الانقلابيين.

وشدّد على أنّ أذربيجان وتركيا ستواصلان تقديم أفضل مثال للصداقة والأخوة في السراء والضراء.

بدوره، قدّم أردوغان الشكر لعلييف لتضامنه مع تركيا بمناسبة للذكرى السنوية الخامسة لإحباط المحاولة الانقلابية.

وتحتفل تركيا بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، إحياءً لذكرى إحباط محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفّذها عناصر من تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/ تموز 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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