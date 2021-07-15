سياسة
2 دقيقة قراءة
دبلوماسي سويدي مرشّح كمبعوث أممي جديد إلى اليمن.. من هو؟
مصادر دبلوماسية قالت إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثاً جديداً إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث. وكان غروندبرغ سفيراً للاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2019.
دبلوماسي سويدي مرشّح كمبعوث أممي جديد إلى اليمن.. من هو؟
يُعدّ غروندبرغ رابع مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن / مواقع التواصل
15 يوليو 2021

ذكرت مصادر دبلوماسية، الخميس، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثاً جديداً إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.

وقالت المصادر الدبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ غوتيريش أعلن اختياره لأعضاء مجلس الأمن الـ15، ومن المقرر تعيينه رسمياً في هذا المنصب قريباً.

وغروندبرغ، هو رابع مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ودبلوماسي محترف، وهو مسؤول السويد في شؤون منطقة الخليج وحلّ النزاعات.

وخلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي عام 2009، ترأّس غروندبرغ، مجموعة عمل الشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي ببروكسل. ثم ترأّس لاحقاً شعبة الخليج في وزارة الخارجية السويدية قبل أن يصبح سفيراً للاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2019.

و في يونيو/حزيران، كشف غريفيث، الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لمجلس الأمن الدولي أنّ جهوده لإنهاء الحرب الدامية في هذا البلد باءت بالفشل، بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us