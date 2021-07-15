ذكرت مصادر دبلوماسية، الخميس، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثاً جديداً إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.

وقالت المصادر الدبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ غوتيريش أعلن اختياره لأعضاء مجلس الأمن الـ15، ومن المقرر تعيينه رسمياً في هذا المنصب قريباً.

وغروندبرغ، هو رابع مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ودبلوماسي محترف، وهو مسؤول السويد في شؤون منطقة الخليج وحلّ النزاعات.

وخلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي عام 2009، ترأّس غروندبرغ، مجموعة عمل الشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي ببروكسل. ثم ترأّس لاحقاً شعبة الخليج في وزارة الخارجية السويدية قبل أن يصبح سفيراً للاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2019.

و في يونيو/حزيران، كشف غريفيث، الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لمجلس الأمن الدولي أنّ جهوده لإنهاء الحرب الدامية في هذا البلد باءت بالفشل، بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.