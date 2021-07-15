سياسة
3 دقيقة قراءة
فلسطين تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا
أقامت جمعية خريجي تركيا وبالتعاون مع السفارة التركية ومؤسسة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فعالية أحيت فيها الذكرى الخامسة لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "كولن" الإرهابي عام 2016.
فلسطين تحيي ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا
أقيمت فعالية إحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة بمقر وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في رام الله / AA
15 يوليو 2021

أحيت جمعية خريجي تركيا وبالتعاون مع السفارة التركية ومؤسسة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الذكرى الخامسة لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفّذها تنظيم "كولن" الإرهابي عام 2016.

وأُقيمت الفعالية، الخميس، في مقر مؤسسة "تيكا" بمدينة رام الله، بمشاركة سفير أنقرة لدى فلسطين أحمد رضا دمير، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الشخصيات وحشد من الفلسطينيين.

وأثنى المشاركون على نضال الشعب التركي ومقاومته للقوى الخارجية التي حاولت العبث بأمن تركيا.

وقال دمير لوكالة الأناضول على هامش الفعالية، إنّ الشعب التركي "يستذكر اليوم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن بلادهم تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف أنّ تنظيم "كولن" الإرهابي "له وجود في 160 دولة حول العالم، لكنه لم يجد موطئ قدم في فلسطين"، وأشاد بـ"رفض الشعب الفلسطيني للتنظيم الإرهابي".

وقال: "الشعب الفلسطيني كان أول من وقف إلى جانب تركيا ضد الانقلاب، وهذا نقدره عالياً"، مؤكداً "دعم بلاده للشعب الفلسطيني".

من جانبه قال رئيس جمعية خريجي تركيا في فلسطين، محمود مطر لـTRT عربي، "إنّ اجتماع اليوم في رام الله يبرهن أنّ الشعب الفلسطيني والشعب التركي في خندق واحد، ضد أي من القوى التي تريد أن تنال من إرادته وحكومته المنتخبة وعزيمته".

وأضاف: "أثبت الشعب التركي أنه قادر على دحر قوى الشر التي حاولت النيل من الشعب التركي الحر، الشعب الفلسطيني والتركي شعبان يأبيان أن يركعا لقوى الطغيان".

وأكد مطر أن الشعب التركي برهن للعالم خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عندما تصدى للدبابات بصدور عارية، ووقف خلف قيادته المنتخبة، أنه فوق القوة العسكرية وفوق الانقلابيين، وهو كشعب فلسطين يرفض الركوع للاحتلال.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "كولن" الإرهابي.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us