سياسة
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"كورونا لم ينتهِ".. الصحّة العالمية تحذّر من متحوّرات أشدّ خطورة
لجنة الطوارئ في منظمة الصحّة العالمية تحذّر مِن "احتمال كبير" لظهور متحوّرات جديدة ربما تكون أشد خطورة مِن فيروس كورونا. وقدّمت اللجنة توصيتين رئيسيّتين، الأولى الدفاع عن الوصول العادل للقاحات والثانية عدم الإقدام على مبادرات ذات مبررات علمية ضعيفة.
"كورونا لم ينتهِ".. الصحّة العالمية تحذّر من متحوّرات أشدّ خطورة
منظمة الصحة: هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحوّرات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة / Reuters
15 يوليو 2021

حذّرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحّة العالمية، الخميس، مِن "احتمال كبير" لظهور متحوّرات جديدة من فيروس كورونا "ربما تكون أشد خطورة".

وقال خبراء اللجنة الذين يقدّمون المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان عقب اجتماعهم الأربعاء إنّ "الوباء لم ينتهِ بعد".

وأضافوا: "هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحوّرات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشدّ خطورة وحتى أكثر صعوبة في احتوائها" مِن تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية.

وأكد رئيس اللجنة الفرنسي ديدييه حسين خلال مؤتمر صحفي أنّ "التطورات الأخيرة مقلقة، فبعد 18 شهراً مِن إعلان حالة طوارئ صحية عامة، ما زلنا نلاحق الفيروس الذي يواصل بدوره ملاحقتنا".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن أربع متحورات مثيرة للقلق، هي "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا".

وتنتشر المتحورة "دلتا" التي رُصدت أوّل مرة في الهند، بسرعة عالية جداً في أنحاء العالم، ما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة.

كما أوضح البروفيسور حسين أنّ لجنة الطوارئ قدّمت توصيتين رئيسيّتين، الأولى الدفاع عن الوصول العادل للقاحات، والثانية عدم الإقدام على مبادرات ذات مبررات علمية ضعيفة مثل منح جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكوفيد الذي اقترحه تحالف فايزر/بايونتيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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