سياسة
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نحو 1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات بألمانيا
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا عن فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة، ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد.
نحو 1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات بألمانيا
تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي في فيضانات غربي وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصاً / AFP
16 يوليو 2021

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا عن فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة.

وقالت إدارة المقاطعة في بيان لها، الخميس، إنه في محيط مدينة باد نوينار أرفايلر وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة.

وأضافت السلطات: أنه "بسبب الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، يعتبر التقييم النهائي للوضع مستحيلاً".

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي في فيضانات غربي وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصاً.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند- بالاتينات (غرب)، وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب)، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظاً بالسكان، ممَّا أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار المنازل.

وأعلنت حكومة ولاية شمال الراين – وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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