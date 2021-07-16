أصدر اتحاد الغرف التجارية بالسعودية، الخميس، تعميماً بفتح المحال التجارية في المملكة طوال ساعات العمل، ما يعني ضمنياً فتح المجال للعمل في أثناء وقت الصلوات.

وقال اتحاد الغرف التجارية في بيان: "عملاً بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات، وسعياً إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء، وبعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فإننا نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل وخلال الأوقات المشار إليها، واستقبال المتسوقين والعملاء".

وتابع البيان: "مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات".

وكان مجلس الشورى السعودي صوّت الشهر الماضي على توصية بشأن عدم إلزام المحال التجارية والمطاعم إغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة باستثناء صلاة الجمعة.

ومنذ عقود تلزم السلطات السعودية أصحاب المحال والمنشآت التجارية إغلاق أبوابها في وجه الزبائن خلال فترات أداء الصلاة.