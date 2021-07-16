سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب ينتقد رئيس الأركان لحديث مزعوم عن قلق من حدوث انقلاب.. ما القصة؟
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الخميس، رئيس أركان الجيش مارك ميلي بعد أنباء وردت في كتاب جديد بأن قادة عسكريين كباراً كانوا يشعرون بقلق بالغ من احتمال وقوع انقلاب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وبأنهم ناقشوا خطة للاستقالة الجماعية.
ترمب ينتقد رئيس الأركان لحديث مزعوم عن قلق من حدوث انقلاب.. ما القصة؟
لم يرد مكتب رئيس الأركان ميلي على طلب بالتعليق عن الأنباء الواردة بشان مخاوف محاولة الانقلاب / Reuters
16 يوليو 2021

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الخميس، رئيس أركان الجيش الذي كان قد عينه بنفسه، وذلك بعد مزاعم وردت في كتاب جديد بأن قادة عسكريين كباراً كانوا يشعرون بقلق بالغ من احتمال وقوع انقلاب بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وبأنهم ناقشوا خطة للاستقالة الجماعية.

ووفقاً لمقتطفات حصلت عليها (سي.إن.إن) من كتاب (يمكنني إصلاح الأمر وحدي) الذي كتبه صحفيان في واشنطن بوست، ناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقادة عسكريون كبار آخرون الاستقالة في حال تلقيهم أوامر تعتبر غير قانونية أو خطيرة.

وقال ترمب في بيان: "لم أهدد أو أتحدث قط، مع أي شخص، عن انقلاب لحكومتنا...

لو أني كنت بصدد القيام بانقلاب، فالجنرال مارك ميلي من أواخر من كنت سأرغب في فعل ذلك معه".

واعترف مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بمخاوفهم من أن يحاول ترمب جذب الجيش لسحق المعارضة، وتصاعدت المخاوف من احتمال إساءة استخدامه قانون العصيان.

ولم تتردد من قبل أي أحاديث عن استقالة مزمعة ومنظمة من قبل أعضاء هيئة الأركان المشتركة.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من رواية مراسلي واشنطن بوست، ولم يرد مكتب ميلي على طلب بالتعليق.

ورفضت الجهة الناشرة للكتاب تقديم مقتطفات ولم تؤكد أو تنف صحة رواية (سي.إن .إن).

واختار ترمب في عام 2018 ميلي لشغل أعلى منصب عسكري رغم أن وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس كان يفضّل قائد سلاح الجو لهذا المنصب.

وتدهورت علاقة ميلي وترمب العام الماضي بعد أن اعتذر الجنرال الأمريكي علناً عن انضمامه إلى الرئيس عندما خرج من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صور له، بعد أن أبعدت السلطات مجموعة من المتظاهرين عن الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us