سياسة
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بزعم الرفق بالحيوان.. الهند تمنع المسلمين في كشمير من ذبح "أضاحي العيد"
منعت سلطات كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية المسلمين من التضحية بالحيوانات خلال عطلة عيد الأضحى القادمة، في حكم من المرجح أن يزيد الغضب المناهض للهند في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة.
بزعم الرفق بالحيوان.. الهند تمنع المسلمين في كشمير من ذبح "أضاحي العيد"
مسؤولون في كشمير يحظرون ذبح الأضاحي في عيد المسلمين / AP
16 يوليو 2021

حظرت السلطات في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية التضحية بالحيوانات خلال عطلة عيد الأضحى القادمة، في حكم من المرجح أن يزيد الغضب المناهض للهند في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة.

وصدر أمر الخميس ينص على ضرورة وقف "القتل غير المشروع/التضحية بالأبقار/العجول والإبل والحيوانات الأخرى"، مستشهداً بقوانين الرفق بالحيوان.

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى من خلال صلاة خاصة وذبح الماشية، وعادة ما تكون عنزة أو شاة أو بقرة أو جملاً، لإحياء ذكرى اختبار إيمان النبي إبراهيم. يتم تقاسم لحوم الحيوانات المضحي بين العائلة والأصدقاء والفقراء الذين لا يستطيعون التضحية بالحيوانات.

تصادف عطلة المسلمين هذا العام في الفترة من 21 إلى 23 يوليو/ تموز في المنطقة.

وتتعمق المشاعر المناهضة للحكم الهندي في كشمير، حيث يسعى العديد من السكان المسلمين إلى الاستقلال أو الوحدة مع باكستان، التي تسيطر على الجزء الآخر من المنطقة.

ويخشى المسلمون الكشميريون من أن الحكومة الهندوسية الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدأت في تغيير ديموغرافيا كشمير وهويتها بعد تجريد المنطقة من شبه الحكم الذاتي في عام 2019.

ومنذ وصول مودي إلى السلطة في عام 2014، شهدت الهند سلسلة من الهجمات على مجموعات الأقليات. شمل معظمهم من يُطلق عليهم حراس الأبقار من الجماعات الهندوسية المتطرفة. عادة ما كانوا يستهدفون المسلمين، الذين يشكلون 14% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. يشكل الهندوس نحو 80%من السكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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