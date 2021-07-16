سياسة
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أردوغان: نجاحنا الدبلوماسي والعسكري في ليبيا خلط الأوراق إقليمياً ودولياً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً. وأضاف أن "الشوط الذي قطعته تركيا في الصناعات الدفاعية قصة نجاح يتابعها العالم أجمع باهتمام ويعتبرها قدوة له".
أردوغان: نجاحنا الدبلوماسي والعسكري في ليبيا خلط الأوراق إقليمياً ودولياً
أردوغان: نجاحنا الدبلوماسي والعسكري في ليبيا أعاد خلط الأوراق إقليمياً ودولياً / AA
16 يوليو 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً.

وقال أردوغان في فاعلية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول: "النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيدَين الدبلوماسي والعسكري أعاد خلط الأوراق، ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع".

وأضاف: "أقولها بكل وضوح، ليس لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة".

وأشار إلى أنّ "من أهم ركائز موقف تركيا القوي نضالاتها وانتصاراتها على الساحة العسكرية".

واستطرد "الشوط الذي قطعته تركيا في الصناعات الدفاعية قصة نجاح يتابعها العالم أجمع باهتمام ويعتبرها قدوة له".

وأردف أردوغان قائلاً: "إذا كانت تركيا قوية فلكل أخ قريب وبعيد يئنّ تحت وطأة الظالمين أمل".

وزاد: "نعمل من أجل الوقوف إلى جانب أشقائنا ممن يرغبون في السير معنا بمناطق أخرى من العالم".

وأضاف: "نصغي إلى نداءات أشقائنا الذين يئنّون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دُمىً بأيديهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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