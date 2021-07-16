كشف موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، الجمعة، عن تكريم عناصر درك متهمين في قضية قتل الرجل ذي الأصول الإفريقية أداما تراوري، أثناء احتجازه صيف 2016.

وذكر الموقع أنّ 3 عناصر مِن الدرك المتهمين في قضية قتل تراوري، كُرّموا في 5 سبتمبر/أيلول 2019.

وأضاف أنّ العناصر الثلاثة حصلوا على شهادة تقدير "لإظهارهم التّصميم والولاء اللذين يستحقهما الدرك الوطني" أثناء تحديد مكان تراوري واعتقاله.

وأوضح الموقع أنّ الجريدة الرسمية لم تنشر خبر المكافأة، لكنه موجود في ملفات ذاتية لعناصر الدرك.

يُشار إلى أنّ حادثة قتل تراوري (24 عاماً)، أثناء احتجازه قرب باريس في 19 يوليو/تموز 2016، فجّرت مظاهرات في العاصمة ومدن فرنسية عدة، احتجاجاً على عنف وعنصرية الشرطة والدرك.