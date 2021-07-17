تواصلت، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، المظاهرات في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، احتجاجاً على انقطاع المياه بالعديد من المدن.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مسؤولين أنّ الاحتجاجات تواصلت الجمعة مجدداً، في مدن حميدية، وبستان، وشاديغان، وشوش، ودانيال، ومحشر بالمحافظة بسبب انقطاع المياه بها لفترات طويلة.

وشهدت الاحتجاجات إحراق بعض المتظاهرين إطارات السيارات في الشوارع، وسط تدابير أمنية مشددة تصدت للمحتجين بقوة.

كما طالب المحتجون في بيانات مختلفة المسؤولين بالتحرك العاجل لإيجاد حل لتلك الأزمة، وسط ترديد هتافات مناهضة للمسؤولين المحليين.

جدير بالذكر أن العرب يعيشون بأغلبية في تلك المحافظة التي تشهد في أشهر الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى 50 درجة مئوية.