سياسة
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شاهد | مواطن فرنسي يقول لماكرون "أنت ملحد" ويحاول الاعتداء عليه
بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كان ماكرون يزور مصنعاً للسكك الحديدية، ويتحدث أمام مجموعة من سكان المدينة، قبل أن يصرخ رجل وسط الحشد الكبير موجهاً إهانات إليه.
شاهد | مواطن فرنسي يقول لماكرون "أنت ملحد" ويحاول الاعتداء عليه
مواطن فرنسي لماكرون "أنت ملحد" / AFP
17 يوليو 2021

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، لمحاولة اعتداء أخرى في أثناء زيارته إلى مدينة لورد جنوب غربي البلاد، من شخص وصفه بـ"الملحد"، لتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان صفعة تلقاها الرئيس قبل نحو شهر.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كان ماكرون يزور مصنعاً للسكك الحديدية، ويتحدث أمام مجموعة من سكان المدينة، قبل أن يصرخ رجل وسط الحشد الكبير موجهاً إهانات إليه.

وعندما كان ماكرون يتحدث أمام حشد جماهيري، حاول الرجل اختراق الناس والاقتراب وهو يهتف "العار على ماكرون"، واصفاً إياه بـ"الملحد"، قبل أ ن يتدخل الأمن ويعتقله بسرعة لاحتواء الموقف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مقاطع فيديو توثق الواقعة، حيث يظهر الشاب يهتف بصوت ملحوظ ضد ماكرون، ثم يعتقله الأمن ويعتدي عليه بقوة، بينما يتجاهل الرئيس الأمر ويواصل حديثه مع الواقفين.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان الصفعة التي سبق أن تلقاها ماكرون يوم 9 يونيو/حزيران الماضي، من أحد المواطنين، خلال زيارته منطقة دروم (جنوب شرق)، وقامت الشرطة على إثر ذلك باعتقال شخصين حينها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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