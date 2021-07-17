يبدأ الحجّاج المسلمون بالتوافد إلى مكة المكرّمة، اليوم السبت، تمهيداً لانطلاق مناسك الحج التي تقتصر على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد 19، في ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني توالياً بسبب استمرار تفشي الوباء.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019.

واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، بينما يشعر ملايين من المسلمين في العالم الراغبين في أداء فريضة الحج، بخيبة أمل من عدم القدرة على المشاركة.

وتسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة، حيث تبدأ المناسك الأحد وتستمر خمسة أيام.

ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يسعون بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى مِنى الأحد في يوم التروية، ومنها إلى عرفات الاثنين على بُعد عشرة كيلومترات لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.

ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما لا تزال التحضيرات اللوجستية والصحية مستمرة داخل مخيمات الحجاج في مِنى.

ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

ويتزامن موسم الحج مع ارتفاع في عدد الإصابات في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحوّرة من الفيروس، ورغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر.

وعشية بدء المناسك بثت قناة "الإخبارية" الحكومية مقاطع مصورة لعمّال يعقمون المنطقة المحيطة بالكعبة وسط المسجد الحرام، علماً أن السلطات ستستمر في منع الحجاج من لمس البناء المغلّف بقماش أسود مطرّز بالذهب.

والحج من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم، ويمثل تنظيمه في العادة تحدّياً لوجستياً كبيراً، إذ يتدفّق ملايين الحجاج من دول عديدة على المواقع الدينية المزدحمة.

ونظّمت السعودية العام الفائت أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث. وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص شاركوا فيه.

وعلّقت السعودية أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر خلال عام 2020 قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محدّدة ولسكان المملكة فقط الذين لم يعد في إمكانهم زيارة الحرم المكي من دون إذن مسبق كما كان يحصل سابقاً، بل يجب أن يحجزوا مكاناً لهم مسبقاً عبر تطبيق إلكتروني اسمه "اعتمرنا".