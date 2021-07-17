سياسة
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"العدل الأوروبية" تدعي أن منع ارتداء الحجاب في العمل ليس تمييزاً
تدعي محكمة العدل الأوروبية أن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".
"العدل الأوروبية" تدعي أن منع ارتداء الحجاب في العمل ليس تمييزاً
جاء قرار المحكمة رداً على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا / Reuters
17 يوليو 2021

قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزياً".

وأكدت المحكمة في بيان، الجمعة، أنه "على العكس يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية".

وقالت: إن "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء، أو يتجنب النزاعات الاجتماعية".

وجاء قرار المحكمة رداً على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا، إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.

وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات "الحاجة الحقيقية" للشركة أو المؤسسة إلى حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها "حاجة حقيقية" وأنه من دون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.

وقالت: "من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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