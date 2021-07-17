سياسة
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السلطات الكولومبية تكشف من أعطى الأمر المباشر بقتل رئيس هايتي.. من هو؟
حددت الشرطة الكولومبية مسؤولاً سابقاً في وزارة العدل الهايتية على أنه الشخص الذي أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بأن مهمتهما كانت اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.
السلطات الكولومبية تكشف من أعطى الأمر المباشر بقتل رئيس هايتي.. من هو؟
الشرطة الكولومبية: مسؤول هايتي سابق أعطى الأمر المباشر بقتل مويز / AP
17 يوليو 2021

حددت الشرطة الكولومبية، الجمعة، مسؤولاً سابقاً في وزارة العدل الهايتية على أنه الشخص الذي أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بأن مهمتهما كانت اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وقال الجنرال خوسيه فارغاس قائد الشرطة الكولومبية إن جوزيف فيليكس باديو، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل عمل في وحدة مكافحة الفساد مع أجهزة الاستخبارات العامة، التقى اثنين من المرتزقة الكولومبيين في بور أو برنس.

وفي أثناء اللقاء، أُبلغ العسكريان الكولومبيان السابقان دوبيرني كابادور وهيرمان ريفيرا "أنهما سيعتقلان رئيس" هايتي، كما قال فارغاس في مؤتمر صحفي.

وأضاف: أنه "قبل أيام قليلة (من السابع من يوليو/تموز)، أبلغ جوزيف فيليكس باديو كابادو وريفيرا بأن ما عليهما القيام به هو اغتيال رئيس هايتي".

إلا أن الشرطة الكولومبية لم توضح ما إذا كان جوزيف فيليكس باديو قد تصرف بناء على أوامر جهات راعية، أو الأسباب التي دفعته إلى إعطاء الأمر باغتيال مويز.

وقتلت الشرطة الهايتية كابادور واعتقلت ريفيرا.

وقُتل جوفينيل مويز (53 عاماً) في السابع من يوليو/تموز في مقر إقامته في بور أو برنس على يد عنصر مسلح. واعتقلت الشرطة الهايتية نحو عشرين شخصاً بينهم 18 كولومبياً وثلاثة هايتيين يحملون الجنسية الأمريكية أيضاً.

وذكرت الشرطة الهايتية التي تتعاون معها الشرطة الكولومبية، أنه خُطط لاغتيال الرئيس الهايتي في جمهورية الدومينيكان المجاورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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