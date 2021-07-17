قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن إدارة الرئيس بايدن تحقق في سلسلة من الحوادث الصحية الغامضة التي أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون وموظفون حكوميون آخرون في فيينا بالنمسا.

بعض الأعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها لأول مرة دبلوماسيون وجواسيس أمريكيون في العاصمة الكوبية هافانا، في عامي 2016 و2017، ولم يتم تحديد سبب محدد لها حتى الآن، وفقاً للمسؤولين الذين قالوا إنه يجري النظر في أكثر من 20 حالة جديدة من قبل فرق طبية في وزارة الخارجية وأماكن أخرى، بما في ذلك البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية.

قالت وزارة الخارجية: "بالتنسيق مع شركائنا عبر الحكومة الأمريكية، نحقق بقوة في التقارير المتعلقة بالحوادث الصحية المحتملة غير المبررة بين مجتمع سفارة الولايات المتحدة في فيينا.. أي موظف أبلغ عن وجود ضرر صحي محتمل يتلقى اهتماماً ورعاية فورية ومناسبة".

يعتقد البعض أن الإصابات غير المبررة، والتي تشمل تلفاً في الدماغ، ناتجة عن هجمات بالميكرويف أو أسلحة الموجات اللاسلكية. مع ذلك، على الرغم من سنوات الدراسة، لا يوجد إجماع حول ما أو من قد يكون وراء الحوادث أو ما إذا كانت، في الواقع، هجمات.

أبلغ موظفون مقيمون في فيينا عن معاناتهم من أعراض غامضة منذ تنصيب الرئيس جو بايدن، وفقاً للمسؤولين. تم الإبلاغ عن حالات فيينا لأول مرة يوم الجمعة من قبل مجلة نيويوركر.

كانت فيينا منذ قرون مركزاً للتجسس والدبلوماسية، وكانت مركزاً لنشاط التجسس المتبادل في أثناء الحرب الباردة.

تعد المدينة حالياً موقعاً لمحادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه هناك في عام 2015.

هذه المحادثات متوقفة الآن، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من أعضاء فريق التفاوض الأمريكي من بين المصابين.