وثّق تقرير حقوقي، السبت، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 5426 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس (غير حكومي).

وأفاد التقرير أن "قوات الاحتلال اعتقلت 5426 فلسطينياً بينهم 854 طفلاً، و107 امرأة، منذ بداية العام 2021، وحتى 30 يونيو/حزيران".

وأشار إلى أن مايو/أيار الماضي سجّل أعلى نسبة اعتقالات بواقع 3 آلاف و100 حالة.

في حين تصدرت مدينة القدس المحتلة مدن الضفة الغربية من حيث عدد الاعتقالات وذلك بتسجيل 1699 حالة اعتقال، خلال الفترة نفسها.

ووفق التقرير، أفرج الاحتلال بشروط عن أغلب المعتقلين، خاصة من مدينة القدس ومدن أراضي الـ48، دون أن يذكر إحصائية محددة.

وذكر أن حالات الاعتقال المسجلة في النصف الأول من هذا العام، ضعف الحالات المسجلة في النصف الأول من العام الماضي.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات وحشية ارتكبتها سلطات الاحتلال ومستوطنون يهود في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومدن أراضي 48.

ووفق التقرير بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي 4850 أسيراً، بينهم 41 أسيرة، و 225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً.