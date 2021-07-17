سياسة
2 دقيقة قراءة
قيد الاختبار.. لقاح تركي واعد بتقنية حديثة ضد كورونا
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك عدم ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين حتى الآن في التجارب على لقاح كورونا المحتمل الذي يعمل بتقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس، ويعد أحد مشاريع اللقاحات المحلية الواعدة ويعتمد تقنية حديثة.
قيد الاختبار.. لقاح تركي واعد بتقنية حديثة ضد كورونا
Gonulluler Faz-3 asamasindaki yerliasi TURKOVAC icin seferber oldu / AA
17 يوليو 2021

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك عدم ظهور أي أعراض جانبية على المتطوعين حتى الآن في التجارب على لقاح كورونا المحتمل الذي يعمل بتقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس، ويعد أحد مشاريع اللقاحات المحلية الواعدة ويعتمد تقنية حديثة.

جاء ذلك، السبت، في كلمة خلال مراسم افتتاح محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الكتلة الحيوية، في ولاية سينوب شمالي تركيا، حيث تطرق إلى مشاريع اللقاحات المحلية ضد فيروس كورونا.

وأوضح أنه جرى استكمال التطعيم بالجرعة الأولى في إطار المرحلة الثانية من التجارب على البشر بالنسبة إلى اللقاح المذكور، وبدأ التطعيم بالجرعة الثانية.

وأكد عدم رصد أي أعراض جانبية حتى الآن لدى المتطوعين.

ولفت إلى أن اللقاح سيدخل المرحلة الثالثة من التجارب عقب تقييم نتائج اختبارات المرحلة الثانية.

يشار إلى تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس (VLP) تعد من الطرق المبتكرة في اللقاحات، حيث تكسب تلك الجسيمات مناعة لجسم الإنسان دون أن تسبب له المرض.

ويتم استخدام مثل هذه اللقاحات بالفعل في الوقت الراهن ضد بعض الأمراض حول العالم.

وفي حال اجتياز اللقاح المحلي الذي يعتمد هذه التقنية كل الاختبارات بنجاح فستصبح تركيا إحدى الدول السباقة في تطوير لقاح يعمل بخاصية الجسيمات الشبيهة بالفيروس ضد كورونا.

يشار إلى أن اللقاح المحلي التركي الآخر "توركوفاك" (يعتمد مبدأ الفيروس الخامل)، دخل المرحلة الثالثة من التجارب البشرية، في يونيو/حزيران المنصرم، ومن المتوقع أن يدخل حيز الاستخدام في وقت قريب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us