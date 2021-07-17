يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى جمهورية شمال قبرص التركية الاثنين المقبل.

وأوضحت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان السبت أن زيارة أردوغان تأتي تلبية لدعوة نظيره القبرصي التركي أرسين تتار، وتستمر يومَي 19 و20 يوليو/تموز الجاري.

ومن المقرر في إطار الزيارة أن يلقي أردوغان خطاباً أمام أعضاء برلمان جمهورية شمال قبرص التركية، ويشارك في احتفالات عيد السلام والحرية يوم 20 يوليو/تموز.

وكان أردوغان أعلن أنه سيزف بشرى سارة من برلمان جمهورية شمال قبرص التركية خلال زيارته المرتقبة.

وقال أردوغان في تصريح صحفي الجمعة الماضي: "سوف أزف بشرى لشمال قبرص من برلمانها، لدينا خطوة سارة، وانتهينا من العمل التمهيدي لها".

وسيعقد أردوغان مع نظيره القبرصي التركي لقاء ثنائياً يبحث خلاله آخر المستجدات الحاصلة شرق المتوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما سيفتتح أردوغان برفقة تتار عدداً من المشاريع الحيوية والتنموية في قبرص التركية.