حذرت وزارة الصحة العراقية من مرض الحمى النزفية الفيروسية الذي انتشر في البلاد في الآونة الأخيرة وتسبب في مقتل 3 أشخاص خلال أسبوعين.

فوفق تصريحات أدلى بها وزير الصحة العراقي هيثم العبيدي تسبب المرض في وفاة 3 أشخاص، واحد منهم في بغداد واثنتان في ذي قار، مع وجود حالات مشتبه بها في محافظة الأنبار غرباً.

ويسبب المرض الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان الموت بنسبة 60%، ولا يوجد أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

وحسب وزير الصحة العراقي فإن مرض الحمى النزفية الفيروسية ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة أو لدغات البعوض أو القراد الذي يتكاثر على جلدها أو عن طريق دم الأضاحي أو التعرض لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى.

كما أوضح مدير تعزيز الصحة في الوزارة أن الفيروس ينتشر من إنسان إلى آخر عن طريق ملامسة دمه أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

وتبلغ مدة حضانة المرض أسبوعين تتشابه فيها أعراضه بفيروس الأنفلونزا.

يقول العبيدي إن المرض "يبدأ بأعراض تشابه الإنفلونزا وتظهر منذ الأسبوع الأول وهي حمى شديدة وصداع وإسهال وغثيان وقيء وآلام بالعضلات والعظام والمفاصل، بينما يكون الأسبوع الثاني هو الأخطر، إذ يحدث نزيف بجميع مناطق الجسم كالقيء والإسهال الدموي، ليستمر عشرة أيام تحدث الوفاة خلالها".

وفي السياق ذاته حذرت السلطات الطبية المتعاملين مع مصابي الفيروس ودعت لالتزام ارتداء القفازات وواقيات العينين والوجه، الشبيهة بملابس الوقاية من كورونا.