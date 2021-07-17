نشرت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية السبت إعلاناً تشويقياً للكشف عن إصدار جديد لطائراتها.

وقالت الشركة في تغريدة مقتضبة على تويتر إن الكشف سيجري يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى.

وتشير الصور الجزئية المنشورة إلى طائرة حربية مقاتلة، من دون تفاصيل أخرى.

وشركة بايكار تركية تعمل في مجال الدفاع والطيران بتركيا منذ 1984 وتعد إحدى القلة مُصنعي الطائرات غير المأهولة في العالم.

ومن أبرز ما صنعته الشركة مُسيَّرات بيرقدار التي أثبتت نجاعتها وتغييرها مسار المعارك في عدد من المناطق أبرزها ليبيا وإقليم قره باغ الأذربيجاني.