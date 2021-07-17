سياسة
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شاهد | شركة بايكار التركية تكشف عن إصدار جديد من طائراتها
قالت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية في تغريدة مقتضبة على تويتر إن الكشف سيجري يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى.
شاهد | شركة بايكار التركية تكشف عن إصدار جديد من طائراتها
تشير الصور الجزئية المنشورة إلى طائرة حربية مقاتلة، من دون تفاصيل أخرى / AA
17 يوليو 2021

نشرت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية السبت إعلاناً تشويقياً للكشف عن إصدار جديد لطائراتها.

وقالت الشركة في تغريدة مقتضبة على تويتر إن الكشف سيجري يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى.

وتشير الصور الجزئية المنشورة إلى طائرة حربية مقاتلة، من دون تفاصيل أخرى.

وشركة بايكار تركية تعمل في مجال الدفاع والطيران بتركيا منذ 1984 وتعد إحدى القلة مُصنعي الطائرات غير المأهولة في العالم.

ومن أبرز ما صنعته الشركة مُسيَّرات بيرقدار التي أثبتت نجاعتها وتغييرها مسار المعارك في عدد من المناطق أبرزها ليبيا وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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