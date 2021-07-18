أهم الأحداث:

إيران تقول إن على مفاوضات فيينا الانتظار إلى حين مباشرة إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي عملها، والدوحة تستضيف مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

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الخارجية الإيرانية: على مباحثات فيينا انتظار إدارتنا الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي تستضيفها فيينا يجب أن تنتظر إلى حين بدء إدارة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي مباشرة عملها. [TRT عربي]

وأضاف: "نحن في مرحلة انتقالية حيث يجري انتقال ديمقراطي للسلطة في عاصمتنا. لذلك من الواضح أنه يتعين على محادثات فيينا انتظار إدارتنا الجديدة". [TRT عربي]

محادثات في الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان وآمال للتوصل إلى اتفاق

يجتمع ممثلون للحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر اليوم السبت لإجراء محادثات، بينما تدور معارك طاحنة على الأرض بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد وجود دام عشرين عاماً. [TRT عربي]

ويعقد الجانبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة القطرية. لكنّ مصادر مطّلعة أشارت إلى أنّ المفاوضات تتراجع مع تقدم طالبان في ساحة المعركة. [TRT عربي]