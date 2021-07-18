سياسة
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نوعان من الروبوتات لتيسير أداء مناسك الحج.. تَعرَّفْهما
شارك نوعان من الروبوتات لتيسير أداء المناسك بأمان، أحدهما شخصي لتقديم التوجيه والاستشارة، والآخر أمني لمراقبة التدابير الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية
نوعان من الروبوتات لتيسير أداء مناسك الحج.. تَعرَّفْهما
نوعان من الروبوتات لتيسير أداء مناسك الحج / Reuters
18 يوليو 2021

أعلنت السعودية السبت أن موسم الحج الذي انطلق قبل ساعات يشهد مشاركة نوعين من الروبوتات، أحدهما شخصي والثاني أمني، لتيسير أداء المناسك بأمان.

وأفادت وكالة الأنباء "واس" بأن "الروبوت الشخصي يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاد، ومزود بشاشة وكاميرا وميكروفون مع إمكانية التجول بين الحجاج والتحدث معهم والإجابة عن استفساراتهم وتقديم التوجيه والاستشارة".

أما الروبوت الأمني فهو "مخصص لمراقبة التزام التدابير الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من قبل الحجاج والعاملين في بيت الله الحرام وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها"، وفق الوكالة.

وأوضحت أن الروبوت الأمني "لديه قدرة قياس درجة حرارة الإنسان وملاحظة التزام ارتداء الكمامة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المزود بها، كما يتولى عملية تعقيم المكان وتطهيره باستمرار".

ويشهد موسم هذا العام إطلاق مبادرات جديدة تشمل صدور أول بطاقة حج ذكية ستمكن الحجاج من الحصول على عدة خدمات، بينها إرشاد التائهين وتنظيم التنقل وعمليات الدفع، بجانب مبادرة تحمل اسم "المشاعر الخضراء"، بهدف تحسين البيئة خلال أداء المناسك.

وبدأت أنظار العالم الإسلامي تتجه منذ صباح السبت نحو مكة المكرمة، حيث بدأ الحجاج التوافد وأداء طواف القدوم، ويعد الوقوف بجبل عرفة يوم 19 يوليو/تموز الجاري أهم مظاهر الحج وركنه الأكبر.

وللعام الثاني تقيم السعودية الشعيرة بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، وفي ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسماً استثنائياً للحج جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف من داخل السعودية، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كل أرجاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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