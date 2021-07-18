سياسة
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إثيوبيا تتوقع إنهاء الملء الثاني لسد النهضة الصيف الجاري
أعلنت إثيوبيا توقعها الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة بشكل كامل خلال موسم الأمطار الذي يستمر الصيف الجاري.
إثيوبيا تتوقع إنهاء الملء الثاني لسد النهضة الصيف الجاري
لم يقدم عضو فريق التفاوض الإثيوبي تفاصيل بشأن كمية المياه التي سيحتجزها خزان السد خلال الملء الثاني / Reuters
18 يوليو 2021

أعلنت إثيوبيا السبت توقعها الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار الحالي.

جاء ذلك في مقابلة لعضو فريق التفاوض الإثيوبي جيديون أسفاو قال فيها إن "عملية بناء السد وصلت إلى أكثر من 80%، ومن المتوقع الانتهاء من الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر أسفاو أن المرحلة الثانية لملء السد تمثل "حدثاً تاريخياً لإثيوبيا لتوليد الطاقة والتخفيف من فقر الطاقة في البلاد".

ولم يقدم المسؤول الإثيوبي تفاصيل بشأن كمية المياه التي سيحتجزها خزان السد خلال الملء الثاني.

لكن خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الجانب الإثيوبي نجح في الانتهاء من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 أمتار إضافية، ما يمكّنه من تخزين نحو 6 مليارات متر مكعب من المياه خلال يوليو/تموز الجاري.

وأضاف أنه مع الاستمرار في تعلية الممر الأوسط إلى 30 متراً كما هو مقرر يمكن للإثيوبيين خلال أغسطس/آب استكمال المتبقي من الحصة المراد تخزينها وهي 13.5 مليار متر مكعب.

وبداية الشهر الجاري أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتصرّ أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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