أفرجت قوات الأمن المصرية عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والكاتب الصحفي جمال الجمل، تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وكانت السلطات القضائية بمصر مساء السبت قررت إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات معها في قضية مرتبطة بنشر "أخبار كاذبة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 اعتقلت قوات الأمن إسراء عبد الفتاح التي كانت من بين الداعين إلى مظاهرات 25 يناير/كانون الثاني في 2011، وشاركت في تأسيس حركة السادس من أبريل.

واتهمت عبد الفتاح بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر مصرية أن جهات التحقيق قررت أيضاً إخلاء سبيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل بعد أن وجهت إليه النيابة تهماً مشابهة لتلك التي وجهت إلى عبد الفتاح، فيما جرى الإفراج عن الكاتب جمال الجمل.

وفي فبراير/شباط الماضي اعتقلت قوات الأمن بمطار القاهرة جمال الجمل لدى عودته من مدينة إسطنبول التركية إلى مصر.