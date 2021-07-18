سياسة
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الخارجية التركية تدين قرار محكمة أوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل
وصفت وزارة الخارجية التركية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل بالخطير، وأدانته قائلة إنه اعتداء علني على الحريات.
الخارجية التركية تدين قرار محكمة أوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل
وزارة الخارجية التركية تدين قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل / AA
18 يوليو 2021

أدانت وزارة الخارجية التركية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.

ووصفت الخارجية في بيان لها الأحد، القرار بأنه خطير، مشيرة إلى تعرُّض المسلمين في أوروبا للتعصب وخطاب الكراهية والعنف والإقصاء على نطاق واسع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأن المسلمات يتأثرن سلباً من هذا الوضع.

وأضافت: "قرار محكمة العدل الأوروبية اعتداء علني على الحريات الدينية في الوقت الذي باتت فيه أوروبا رهينة لعقلية معاداة الإسلام والعنصرية والكراهية".

وقالت الخارجية إن قرار محكمة العدل الأوروبية يتجاهل الحريات الدينية ويضع أرضية وغطاء قانونياً للتمييز، وهو قرار خطير يعزز الإسلاموفوبيا.

وأردف: “قرار محكمة العدل الأوروبية لا يتجاهل حرية الدين فحسب، بل يوفر أيضاً أساساً وغطاء قانونياً للتمييز، وهذا القرار خاطئ قانونياً ووجدانياً“.

والجمعة قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ بأن “منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا“.

وجاء قرار المحكمة رداً على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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