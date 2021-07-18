قُتل 6 مدنيين على الأقل بينهم طفلان جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري وحلفاؤه على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقصفت قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران قرية إحسم جنوب شرقي إدلب من قاعدة الحامدية في مدينة معرة النعمان بالمحافظة نفسها، وفق وكالة الأناضول.

ووفقاً لمعلومات صادرة عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن القصف أسفر عن مقتل 6 مدنيين على الأقل بينهم 3 نساء وطفلان إلى جانب عدد كبير من الإصابات.

وأمس قصفت قوات النظام قرية سرجة الواقعة جنوب شرقي محافظة إدلب، ما أسفر أيضاً عن مقتل 6 مدنيين.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات آستانا المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعموه يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.