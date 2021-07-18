سياسة
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الولايات المتحدة تعتزم إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن
أعلنت الولايات المتحدة إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن، فيما يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الأردني غداً الاثنين، في أول لقاء مباشر بزعيم عربي منذ توليه الرئاسة.
الولايات المتحدة تعتزم إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن
واشنطن تعتزم إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن / AFP
18 يوليو 2021

تعتزم الولايات المتحدة إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى الأردن، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية الأحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح فايزر للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "ممتنون للمساعدات الطبية التي أرسلها إلينا الأردن العام الماضي، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة اللقاح مع حليفنا الأساسي وصديقنا".

وفي يوليو/تموز الماضي أرسل الأردن مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة لدعمها في مكافحة وباء كورونا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن غداً الاثنين ملك الأردن عبد الله الثاني في البيت الأبيض، في أول لقاء مع زعيم عربي من الشرق الأوسط منذ توليه منصبه بيناير/كانون الثاني الماضي.

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي للمملكة من حيث المساعدات المقدمة، كما وقّع البلدان مطلع عام 2019 مذكرة تفاهم بموجبها تعهدت واشنطن بتقديم 1.275 مليار دولار سنوياً للمملكة لمدة 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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