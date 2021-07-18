أفاد مصدران لوكالة رويترز بأنه جرى الاتفاق في منظمة أوبك وحلفائها "أوبك بلس" الأحد، على زيادة إنتاج البترول اعتباراً من أغسطس/آب القادم.

وذكرت رويترز أنه جرى التوافق أيضاً على تمديد اتفاق إدارة خط الأساس حتى نهاية 2022، في اجتماع وزراء الدول المشتركة في المنظمة الأحد.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يومياً، كما اتُّفق على زيادة خط الأساس لكل من العراق والكويت بمقدار 150 ألف برميل يومياً.

كما عُدّل خط الإنتاج السعودي والروسي برفعه إلى 11.5 مليون برميل في اليوم ابتداءً من مايو 2022، بدلاً من 11 مليون برميل.

وقال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي الأحد، إن أبو ظبي تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك بلس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تصاعد خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات بشأن تصدير النفط، بعد تصريحات وزيرَي الطاقة في البلدين، المتعلقة باتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتخلت "أوبك بلس" عن خططها بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول، بسبب رفض الإمارات لهذه الخطة معتبرة أنها "غير عادلة".

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، طالبت الإمارات بمناقشة زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل/نيسان.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق قبل ساعات من زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسعودية.