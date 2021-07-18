سياسة
2 دقيقة قراءة
أوبك بلس.. الاتفاق على زيادة حصة الإمارات والسعودية وروسيا من إنتاج النفط
قالت وكالة رويترز الأحد، إن منظمة أوبك بلس توصلت إلى اتفاق بزيادة إنتاج البترول اعتباراً من أغسطس/آب القادم، ويأتي الاتفاق بعد خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات بشأن مستويات إنتاج النفط.
أوبك بلس.. الاتفاق على زيادة حصة الإمارات والسعودية وروسيا من إنتاج النفط
منظمة أوبك بلس توافق على زيادة حصة الإمارات والسعودية وروسيا من إنتاج النفط / AFP
18 يوليو 2021

أفاد مصدران لوكالة رويترز بأنه جرى الاتفاق في منظمة أوبك وحلفائها "أوبك بلس" الأحد، على زيادة إنتاج البترول اعتباراً من أغسطس/آب القادم.

وذكرت رويترز أنه جرى التوافق أيضاً على تمديد اتفاق إدارة خط الأساس حتى نهاية 2022، في اجتماع وزراء الدول المشتركة في المنظمة الأحد.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يومياً، كما اتُّفق على زيادة خط الأساس لكل من العراق والكويت بمقدار 150 ألف برميل يومياً.

كما عُدّل خط الإنتاج السعودي والروسي برفعه إلى 11.5 مليون برميل في اليوم ابتداءً من مايو 2022، بدلاً من 11 مليون برميل.

وقال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي الأحد، إن أبو ظبي تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك بلس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تصاعد خلاف علني نادر بين السعودية والإمارات بشأن تصدير النفط، بعد تصريحات وزيرَي الطاقة في البلدين، المتعلقة باتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتخلت "أوبك بلس" عن خططها بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول، بسبب رفض الإمارات لهذه الخطة معتبرة أنها "غير عادلة".

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، طالبت الإمارات بمناقشة زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل/نيسان.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق قبل ساعات من زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us