قالت صحيفة "برايم تايم زون" البريطانية، إن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، تَعرَّض لـ"خيانة" إثر عرضه للبيع خلال الميركاتو الصيفي نظراً إلى ارتفاع أسهمه.

وكانت صحيفة "ذي أثليتيك" التي أوردت الخبر أولاً، قالت إن مانشستر سيتي يرغب في استخدام عائدات بيع محرز في صفقة ضمت كلاً من جاك غريليش وهاري كاين من أستون فيلا وتوتنهام.

واعتبر متابعون ومشجعو النجم الجزائري موقف مانشستر سيتي "خيانة لصاحب القدم اليسرى السحرية"، إذ ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والوصول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السياق ذاته قال محرز في تصريحات صحفية نشرتها شبكة "مانشيستر إيفيننغ نيوز" البريطانية، إنه لا يريد الرحيل عن مانشستر سيتي، وإنه يريد إحراز مزيد من الإنجازات مع النادي الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وسطع نجم الكرة الجزائرية في إنجلترا بعدما ساهم في صعود فريقه السابق ليستر سيتي إلى مستوى فرق الدرجة الأولى، ثم نيله لقب الدوري لأول مرة في 2016.

وذاع صيت محرز أكثر بعد انتقاله لنادي مانشستر سيتي، ليصبح لاعباً من بين نجوم النادي عام 2018 ويفوز بلقب الدوري مجدداً في عام 2019، ومؤخراً نال كأس الرابطة بالفوز على توتنهام، كما رفع كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده بالفوز في المباراة النهائية على السنغال 1-صفر.