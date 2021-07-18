أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" بوفاة طبيب بيطري في بكين، كأول حالة إصابة بشرية في الصين بفيروس "Monkey B Virus (BV)" (الفيروس القردي B، أي هربس "ب").

ونقلت الصحيفة عن موقع المنصة الإنجليزية الأسبوعية الصينية "CDC" للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وقالت: " كانت قد ظهرت على الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عاماً، الذي يعمل في مؤسسة تبحث في الرئيسيات غير البشرية، أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس/آذار".

وأشار الموقع إلى أنّ الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات وتوُفّي في النهاية في 27 مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أنه لم تكُن إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريرياً بهذا الفيروس في الصين من قبل".

وأوضح أنّ حالة الطبيب البيطري تمثّل أول حالة إصابة بشرية حُددت في الصين، إذ إنه على أثر وفاة الطبيب، كثّفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.

ووفقاً للصحيفة، يمكن أن ينتقل الفيروس الذي عُزل في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويُذكر أن نسبة الوفيات به يصل إلى 70-80%.