سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تسجيل أول حالة وفاة به في الصين.. تعرّف "الفيروس القردي B"
أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" بوفاة طبيب بيطري في بكين، كأول حالة إصابة بشرية في الصين بـ"الفيروس القردي B". وعلى أثر وفاة الطبيب كثّفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.
بعد تسجيل أول حالة وفاة به في الصين.. تعرّف "الفيروس القردي B"
صحيفة "غلوبال تايمز": وفاة أول حالة إصابة بشرية في الصين بـ"الفيروس القردي B" / Reuters
18 يوليو 2021

أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" بوفاة طبيب بيطري في بكين، كأول حالة إصابة بشرية في الصين بفيروس "Monkey B Virus (BV)" (الفيروس القردي B، أي هربس "ب").

ونقلت الصحيفة عن موقع المنصة الإنجليزية الأسبوعية الصينية "CDC" للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وقالت: " كانت قد ظهرت على الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عاماً، الذي يعمل في مؤسسة تبحث في الرئيسيات غير البشرية، أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس/آذار".

وأشار الموقع إلى أنّ الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات وتوُفّي في النهاية في 27 مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أنه لم تكُن إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريرياً بهذا الفيروس في الصين من قبل".

وأوضح أنّ حالة الطبيب البيطري تمثّل أول حالة إصابة بشرية حُددت في الصين، إذ إنه على أثر وفاة الطبيب، كثّفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.

ووفقاً للصحيفة، يمكن أن ينتقل الفيروس الذي عُزل في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويُذكر أن نسبة الوفيات به يصل إلى 70-80%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us