كشفت "مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية" (TOGG) الأحد، عن الصور الأولى للهيكل الخارجي للسيارة المحلية.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على تويتر: "جُمع أول هيكل خارجي للسيارة في جبزه (بولاية قوجة إيلي غربي تركيا) بأجزاء مُنتَجة محلياً بالكامل".

وفي بيان نشرته الشركة مؤخراً، قالت إنه من المقرَّر إنتاج السلسلة الأولى من السيارة المحلية في الربع الأخير من عام 2022، وإن المحتوى المحلي للسيارة سيرتفع من 51 إلى 68 في المئة مع حلول عام 2025.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 انطلق مشروع السيارة المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة شركات مجموعة "الأناضول" و"بي إم سي" و"كوك" القابضة ومجموعة "توركسيل" و"زورلو" القابضة واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنَّعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز 2020 افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مجمعاً يضمّ المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء غمليك بولاية بورصة شمال غربي تركيا.