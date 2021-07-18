جدد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية للعدالة، دعوته للمساعدة على إلقاء القبض على سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله اللبناني، وقال إنه "مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت إسرائيليين وأمريكيين".

وغرد حساب البرنامج الأمريكي على تويتر قائلاً: "ساعدنا على العثور عليه، قد تكون مؤهَّلاً للحصول على مكافأة".

وكان البرنامج رصد مكافأة قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار أمريكي لمن يساعد على الوصول إلى سلمان الذي برز اسمه بعد تفجيرات الأرجنتين عام 1994، التي استهدفت مركزاً للجالية اليهودية في بوينس آيرس، مما أسفر عن مقتل 85 شخصاً.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية سلمان في 19 يوليو/تموز 2019 "إرهابياً عالمياً" وفقاً للأمر التنفيذي 13224، لتقديمه الدعم لـ"أنشطة حزب الله الإرهابية".

ووفقاً لموقع الخزانة الأمريكية، فإن "لسلمان تاريخاً طويلاً من القيادة والتخطيط العملياتي في حزب الله"، واسمه في النشرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي أعقاب تفجير بوينس آيرس، قرر مسؤولون أمنيون أرجنتينيون أن سلمان كان على اتصال قبل الهجوم بأسد بركات، المصنف إرهابياً لدى الولايات المتحدة.