سياسة
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قتيلان وجرحى في خلاف حول "دفن جثة" جنوبي مصر.. ما القصة؟
أفادت وسائل إعلام مصرية الأحد بسقوط قتيلين و5 جرحى إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين رفضت إحداهما مشاركة الأخرى إتمام إجراءات دفن متوفاة في محافظة سوهاج جنوب مصر.
قتيلان وجرحى في خلاف حول "دفن جثة" جنوبي مصر.. ما القصة؟
لم يتسنَّ الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بشأن تفاصيل وأسباب الواقعة / AP
18 يوليو 2021

سقط قتيلان و5 جرحى جنوبي مصر الأحد، إثر مشاجرة بين عائلتين رفضت إحداهما مشاركة الأخرى إتمام إجراءات دفن متوفاة، وفق صحيفة مصرية.

وأفادت صحيفة "الوطن" (خاصة) بأن "قرية المجابرة في (محافظة) سوهاج (جنوب)، شهدت فجر الأحد مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، خلّفَت قتيلين و5 مصابين".

وأضافت: "اندلعت المشاجرة إثر وفاة سيدة داخل منزلها، وعندما حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، اعترض أفراد من عائلة زوجها واعتبروا أنهم أحقّ بذلك، فدارت بين الطرفين معركة بالعصيّ، وتطورت إلى إطلاق أعيرة الخرطوش".

ونقلت الصحيفة عن بيان للسلطات الأمنية في سوهاج أن المشاجرة أدت إلى سقوط قتيلين و5 جرحى.

ونقلت عن شاهد عيان في القرية، لم تذكر اسمه، أن "ربة منزل توُفّيت بشكل طبيعي في منزلها، وهناك خلافات منذ فترة بين عائلة زوج المتوفاة وعائلتها، على ملكية المنزل الذي تقيم فيه".

وأضاف: "عندما توُفّيت السيدة حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، إلا أن عائلة زوجها رفضت الأمر، فنشبت بينهم مشاجرة (...) بالعصي، وتطورت عقب ذلك إلى إطلاق أعيرة الخرطوش، مما نتج عنه الجثتان والمصابون".

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من ذوي المتوفاة ولا وزارة الداخلية بشأن تفاصيل وأسباب الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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