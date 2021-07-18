سياسة
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لابيد يزور المغرب الشهر المقبل لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرباط
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري بأنّ وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يعتزم زيارة المغرب مطلع أغسطس/آب المقبل، لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرباط. وسيكون لابيد أول وزير إسرائيلي يزور المغرب منذ استئناف الدولتين العلاقات الدبلوماسية.
لابيد يزور المغرب الشهر المقبل لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرباط
وزير خارجية إسرائيل يعتزم زيارة المغرب الشهر المقبل / AFP
18 يوليو 2021

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زيارة المغرب مطلع أغسطس/آب المقبل، لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرباط، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري نقلاً عن مصادر إسرائيلية اليوم الأحد.

وسيكون لابيد أول وزير إسرائيلي يزور المغرب منذ استئناف الدولتين العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار اتفاق ثلاثي ضمّ الولايات المتحدة، واعترفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال موقع أكسيوس إن لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة اتفقا على الزيارة خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر للموقع الأمريكي إن من المتوقع أن تُجرَى الزيارة في 10 أو 11 أغسطس/آب المقبل، وهي ترتبط بوضع جائحة كورونا في إسرائيل والمغرب حينها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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