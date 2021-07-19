بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية وأمنية سعودية واسعة النطاق، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويمثل الوقوف على عرفات الركن الأساسي في فريضة الحج، ويأتي ذلك بعد مبيتهم في مشعر منى يوم أمس وقضاء يوم التروية.

وبعد الوقوف على عرفات، يتوجه حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات.

وأدى الحجاج يوم السبت طواف القدوم تمهيداً لبدء مناسك الحج، وذلك بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة في التوافد إلى مكة المكرمة، وسط إجراءات مشددة بسبب وباء كورونا.

ومنذ السبت الماضي، تحولت أنظار العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة، حيث بدأ الحجاج بالتوافد وأداء طواف القدوم.

ويقضى الحجاج يومهم على صعيد عرفات، الاثنين، الركن الأعظم للحج، بعدما قضوا يوم التروية في منى الأحد.

​​​​​​​وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة الحج بعدد محدود من الحجاج يبلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسماً استثنائياً للحج، جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، في 2019، من كل أرجاء العالم.

كسوة جديدة للكعبة

أعلنت السعودية، فجر الاثنين، بدء استبدال كسوة الكعبة بأخرى جديدة، على غرار يوم عرفة من كل عام، الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأنه "تم البدء في استبدال كسوة الكعبة المشرفة بثوب جديد صنع من الحرير الخالص".

ووفق "واس"، يبلغ ارتفاع الكسوة 14 متراً، ويوجد في الثلث الأعلى منها حزام عرضه 95 سنتيمتراً وطوله 47 متراً.

وتوجد تحت الحزام آيات قرآ نية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل، ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه "يا حي يا قيوم"، "يا رحمن يا رحيم"، "الحمد الله رب العالمين".

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع 6 أمتار ونصف وبعرض 3 أمتار ونصف المتر، مكتوب عليها آيات قرآنية، ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

ويتم تجهيز كسوة الكعبة سنوياً، في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي يعمل فيه قرابة 200 صانع وإداري.