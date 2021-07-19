سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمن المغربي استخدم برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على صحفيين
اتهم تحقيق دولي جهاز أمني مغربي باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي في التجسس على عدد من الصحفيين والمسؤولين بمؤسسات إعلامية فرنسية.
الأمن المغربي استخدم برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على صحفيين
برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "NSO" الإسرائيليّة يتيح استعادة الرسائل والصور والاستماع إلى المكالمات بعد إدخاله إلى هاتف أي شخص / Others
19 يوليو 2021

كشف تحقيق دولي استخدام جهاز أمني مغربي لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورّته شركة إسرائيلية، في التجسس على أكثر من 30 شخصاً هم صحفيون ومسؤولون يعملون بمؤسسات إعلامية فرنسية.

ونشر التحقيق عدة صحف من بينها "الغارديان" و"لوموند" و"واشنطن بوست".

وبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "NSO" الإسرائيلية يتيح استعادة الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى المكالمات الشخصية بعد إدخاله إلى هاتف أي شخص من دون أن يعرف.

وتقول الشركة الإسرائيلية إن الهدف من برنامجها هو الحصول على معلومات استخبارية لكشف المجرمين والإرهابيين.

واستناداً إلى التحقيق واسع النطاق تَرد على لائحة أهداف "بيغاسوس" أسماء الكثير من المسؤولين عن وسائل إعلام فرنسية وصحفيين يعملون في غرف تحرير "لوموند" و"لوكانار أنشينيه" و"لوفيغارو"، وأيضاً في وكالة الصحافة الفرنسية ومجموعة قنوات "فرانس تلفزيون".

من جانبها أوضحت صحيفة "لوموند" أن منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ستوريز" قد "تمكّنتا من الناحية التقنية أن تُحدّدا أن استهداف أشخاص بعينهم عبر برنامج بيغاسوس تُوّج بالنجاح"، ولا سيما في حالة إيدوي بلينيل مؤسس موقع "ميديابار"، ودومينيك سيمونو الصحفيّة السابقة في "لوكانار أنشينيه" وصحفية أخرى في "لوموند" فضّلت عدم كشف اسمها.

وعلق "بلينيل" على الأمر بقوله إن التجسّس على هاتفه وهاتف إحدى زميلاته هو أمر يقود "مباشرةً إلى الأجهزة المغربية، في إطار قمع الصحافة المستقلة والحراك الاجتماعي".

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في يونيو/حزيران العام الماضي أن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي يحاكم في قضيتين إحداهما بتهمتَي "المسّ بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".

فيما أنكرت "NSO" بشدّة الاتّهامات التي وردت في التحقيق، ووصفتها بـ"الباطلة".

وكتبت الشركة الإسرائيلية: "التحقيق مليء بافتراضات خاطئة ونظريات لا أساس لها، وقد قدّمت المصادر معلومات ليس لها أساس واقعي"، موضحة أنّها تنظر في تقديم شكوى تشهير.

وسابقاً أفادت عدة مصادر أن المملكة العربية السعودية استخدمت نفس البرنامج "بيغاسوس" في اختراق هاتف الصحفي جمال خاشقجي ومراقبته قبل اغتياله في سفارتها بإسطنبول عام 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us