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صور | "الآغا الخانم".. ألمانية تبيع الأضاحي بتركيا
تحظى المواطنة الألمانية فديمة كرول بدعم كبير من قبل السكان المحليين في مدينة ألانيا التركية، وتعتني كرول بعدد كبير من الحيوانات التي تعدها وتجهزها لتطرحها في السوق مع قدوم عيد الأضحى.
صور | "الآغا الخانم".. ألمانية تبيع الأضاحي بتركيا
كرول ألمانية تبلغ من العمر 51 عاماً بدأت عملها في ألانيا بعد تقاعدها  / AA
19 يوليو 2021

بدأت المواطنة الألمانية فديمة كرول صاحبة إحدى مزارع تربية المواشي بولاية أنطاليا جنوبي تركيا عرض الأغنام للبيع في سوق الأضاحي قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى.

تُعرف فديمة كرول المقيمة في منطقة ألانيا بالولاية باسم "الآغا الخانم" (الآغا السيدة)، وقد استقرت كرول، وهي ألمانية تبلغ من العمر 51 عاماً وأم لثلاثة أطفال، في ألانيا بعد تقاعدها من بلادها قبل ستة أعوام.

قررت كرول تأجير المنزل الذي اشترته في المنطقة لتغطية نفقات تعليم أطفالها، وانتقلت للعيش في أحد البيوت الجبلية حيث بدأت بالعمل في مجال تربية الحيوانات.

وبدأت المواطنة الألمانية حياتها العملية في ألانيا بتربية ماعز ودجاجتين في بيتها الريفي الجبلي، وتمكنت من خلال عزمها واجتهادها من تحقيق النجاح في مجال تربية الماشية، إذ تمكنت من توسيع عملها وإنشاء مزرعة بها 350 حملاً و50 رأساً من الماشية.

وقبيل حلول عيد الأضحى تواظب كرول على الاستيقاظ كل صباح قبل شروق الشمس ورعاية حيواناتها، وكذلك عرض الأفضل منها في سوق الأضاحي.

حب الحيوانات

وفي حديث لوكالة الأناضول قالت كرول إنها أصحبت واحدة من فتيات "تركمان اليوروك" (السكان المحليين في ألانيا)، ومهتمة أيما اهتمام بتربية المواشي وحيوانات الأضاحي.

وأضافت أنها انتقلت من ألمانيا للعيش في تركيا، ومستعدة لتحمل مشقات الحياة لتوفير المحيط المناسب لنمو أطفالها، مؤكدةً حبها لرعاية الحيوانات.

وأردفت: "بدأت حياتي العملية بتربية ماعز ودجاجتين في بيتي الريفي الجبلي، ولم يلاحظ أحد في البداية المساعي التي بذلتها لتطوير هذا العمل، إذ واظبت على ذلك من أجل توفير احتياجاتي واحتياجات أطفالي".

وتابعت: "لقد لقيت في الواقع دعماً كبيراً من السكان المحليين لأني كنت المرأة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال (..) الجميع ساعدني ودعمني".

وزادت: "لقد تمكنت من خلال العزم والمثابرة على تحقيق النجاح في مجال تربية الماشية وتوسيع عملي وإنشاء مزرعة بها 350 حملاً و50 رأساً من الماشية (..). إن تربية الحيوانات تعني في الواقع الابتعاد عن التوتر والمرض، ونحن نتغذى على الحب الذي نمنحه للحيوان".

واستدركت: "أُطعم جميع الحيوانات برفق وكثير من المشاعر، هذا العمل يجعلني أشعر بالراحة والسكينة والهدوء".

عزم المرأة وكفاحها

بدوره قال شوكت اختيار أحد الباعة في سوق الأضاحي بألانيا إن "كرول تعتبر من أصحاب الفاعليات التجارية الأساسية في سوق الأضاحي".

وأضاف اختيار للأناضول أن "كرول تمتعت بدعم الباعة والمنتجين، إذ إن نشاطها في السوق وتربية المواشي في منطقتنا يجعلنا فخورين بأن تكون بيننا وبمثابة أختٍ لنا".

من جهته ذكر رمضان تونج، أحد المربين والباعة في سوق الأضاحي، أن "كرول قدمت في الواقع مثالاً يحتذى لعزم المرأة وكفاحها لرعاية أطفالها، ونحن بدورنا لم ندخر جهداً من أجل دعمها وتقديم العون لها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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