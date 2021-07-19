أفاد الرئيس رجب طيب أردوغان الاثنين بأن تركيا سيطرت هذا العام بشكل كبير على جائحة كورونا، وأنها اتخذت خطوات العودة للحياة الطبيعية لقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بمناسبة عيد الأضحى الذي يوافق الغد، هنأ فيها المواطنين وتمنى الخير للأمة التركية والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

وقال الرئيس التركي: "سيطرنا هذا العام بشكل كبير على الوباء واتخذنا خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية، وسنقضي عيداً في ظروف أفضل".

وأكد أن جميع المؤسسات اتخذت الإجراءات اللازمة لقضاء المواطنين عطلة عيد الأضحى بشكل آمن، داعياً المواطنين لالتزام أخذ اللقاحات وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار أردوغان إلى أن مستوى التطعيم في البلاد جيد للغاية مقارنة مع المتوسط العالمي، مؤكداً عدم وجود أي مشاكل في توفير اللقاح.

وأضاف أنه يأمل أن يكون اللقاح المحلي جاهزاً للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أنهم يواصلون العمل على تنمية البلاد وتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات، لبناء تركيا قوية وعظيمة.

والثلاثاء تحتفل تركيا مع معظم الدول الإسلامية بأول أيام عيد الأضحى المبارك.​​​​​​​