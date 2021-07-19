سياسة
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أردوغان: حلّ الدولتين هو الحل الوحيد لأزمة جزيرة قبرص
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ مقترح جمهورية شمال قبرص التركية لحل الدولتين هو "فرصة تاريخية بالنسبة لجميع الأطراف". وأكد أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية، حتى إن أزعج ذلك أطرافاً في الولايات المتحدة.
أردوغان: حلّ الدولتين هو الحل الوحيد لأزمة جزيرة قبرص
أردوغان يؤكد أن حل الدولتين بات الحل الوحيد لأزمة جزيرة قبرص / AA
بواسطة محمد عطية, محمد عبد الحليم
19 يوليو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده ستواصل وحدتها وتضامنها وأخوّتها مع قبرص التركية، حتى وإن أزعج ذلك بعض الجهات في الولايات المتحدة، فإن تركيا ستمضي بحزم على هذا الطريق.

وأكد الرئيس التركي خلال كلمة له أمام برلمان جمهورية شمال قبرص التركية، أن الشطر الجنوبي (من جزيرة قبرص) رفض جميع المقترحات الدولية لحل الأزمة، بما في ذلك خارطة الطريق الأممية التي قدّمها الأمين العام السابق كوفي عنان.

وشدد أردوغان على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لأزمة جزيرة قبرص وعاجلاً أو آجلاً سيقبله العالم لأن شعبين يعيشان على هذه الجزيرة.

وقبيل مغادرته إلى قبرص التركية للمشاركة باحتفالات الذكرى الـ47 لـ "عملية السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا في الجزيرة. قال أردوغان، إنّ مقترح جمهورية شمال قبرص التركية لحل الدولتين هو "فرصة تاريخية بالنسبة لجميع الأطراف".

وأوضح الرئيس التركي أنّ المقترح الذي قدّمه رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار في جنيف (حل الدولتين المبني على المساواة في السيادة) يُعدّ فرصة تاريخية تمهّد الطريق للحل في الجزيرة.

وجدد أردوغان دعوته لجميع الأطراف الراغبة في مستقبل عادل ودائم ومستدام في الجزيرة لاغتنام الفرصة التاريخية.

ووصل أردوغان إلى قبرص التركية لحضور الاحتفال في 20 يوليو/تموز الجاري، بالذكرى الـ47 لـ "عملية السلام" العسكرية.

وذكر أنّ عملية السلام العسكرية نُفذت على أساس الحقوق والالتزامات الناشئة من حالة الضامن.

وأوضح أنها أنهت الفظائع الكبيرة التي ارتكبها القبارصة الروم ضد الأتراك منذ عام 1963.

ولفت أردوغان إلى أنه سيبحث في قبرص التركية سبل تعزيز التعاون الوثيق بين الدولتين، وأنه سيفتتح مع تتار مشاريع في مختلف المجالات.

وأضاف أنّ أكثر من نصف قرن مضى والقبارصة الأتراك يخوضون نضال المساواة والعدالة في الجزيرة.

وأكد أردوغان أنه "في حال إقامة مفاوضات جديدة مستقبلاً (في قبرص)، فلا يمكن إجراؤها إلا على أساس دولتين متساويتين تتمتعان بالسيادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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