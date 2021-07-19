سياسة
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سيعود إلى وطنه.. إدارة بايدن تفرج عن مغربي معتقل في غوانتانامو
أفرجت الولايات المتحدة، الاثنين عن المعتقل المغربي في معتقل خليج غوانتانامو عبد اللطيف ناصر، وكانت لجنة مراجعة قد أوصت بإخلاء سبيل ناصر عام 2016، لكنه ظل في غوانتانامو طوال فترة رئاسة ترمب، لتقرر إدارة بايدن فيما بعد ترحيله إلى بلاده.
سيعود إلى وطنه.. إدارة بايدن تفرج عن مغربي معتقل في غوانتانامو
لا يزال يقبع في غوانتانامو نحو 40 سجيناً / AP
19 يوليو 2021

نقلت إدارة بايدن الاثنين معتقلاً من معتقل خليج غوانتانامو لأول مرة، حيث أرسلت رجلاً مغربياً إلى وطنه بعد سنوات من التوصية بإخلاء سبيله.

وفي يوليو/تموز 2016، أفرجت لجنة مراجعة عن المغربي عبد اللطيف ناصر، وهو في منتصف الخمسينيات من عمره، تمهيداً لإعادته الى بلاده، لكنه ظل في غوانتانامو طوال فترة رئاسة ترمب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الاثنين، إن عملية مجلس المراجعة الدورية حددت أن احتجاز عبد الناصر لم يعد ضرورياً لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة. وأوصى المجلس بالترخيص لعودة عبد الناصر الى بلاده، لكن لم يجرِ الانتهاء من ذلك قبل نهاية إدارة أوباما، على حد قولها.

وأيد الرئيسان جورج دبليو بوش وباراك أوباما عملية نقل السجناء، لكنها توقفت في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولا يزال يقبع في غوانتانامو نحو 40 سجيناً، بعد عقدين من بدء ترحيل المعتقلين إليه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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