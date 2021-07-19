سياسة
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"للمشاركة في معركة كسب النفوذ".. أوروبا تخطط لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا
يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا، في إطار الصراع الدولي على كسب النفوذ في الدولة الغنية بالنفط، وفق ما ذكر إعلام أوروبي.
"للمشاركة في معركة كسب النفوذ".. أوروبا تخطط لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا / AA
19 يوليو 2021

ذكر إعلام أوروبي، الاثنين، أنّ الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا، في إطار الصراع الدولي على كسب النفوذ في الدولة الغنية بالنفط.

وحسب ما أوردته صحيفة "EUobserver" المتخصصة في الشؤون الدولية الأوروبية، فإن تقريراً صادراً عن بروكسل، مطلع الشهر الجاري، يكشف إعدادها لخطة تهدف إلى إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا، في ظل التنافس السياسي بين القوى الدولية والإقليمية على المنطقة.

ولفت التقرير إلى سعي أوروبا للتدخل في ليبيا بغرض الحد من عمليات تهريب البشر والأسلحة.

وأشار إلى وجود تسابق دولي لبسط النفوذ على المنطقة، ما يحتم على أوروبا التدخل عسكرياً في ليبيا للمشاركة في معركة كسب النفوذ.

وأوضح أن البعثة المرسلة يجب أن يكون لها تفويض لدعم إصلاح قطاع الأمن، في البلد المطل على البحر المتوسط.

وعانت ليبيا، لسنوات، صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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