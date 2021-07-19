سياسة
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عشية العيد.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف سوقاً ببغداد
ارتفعت إلى 22 قتيلاً و47 جريحاً حصيلة التفجير الذي استهدف، الاثنين، متبضعين لعيد الأضحى في أحد أسواق العاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر طبي إن وزارة الصحة استنفرت كل طواقمها في المستشفيات لاستقبال ضحايا الانفجار ومعالجة الجرحى.
عشية العيد.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف سوقاً ببغداد
ارتفاع ضحايا تفجير ببغداد لـ22 قتيلاً و47 جريحاً / وسائل التواصل
19 يوليو 2021

ارتفعت إلى 22 قتيلاً و47 جريحاً حصيلة التفجير الذي استهدف، الاثنين، متبضعين لعيد الأضحى في أحد أسواق العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر من دائرة صحة بغداد، إن الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر خلّف وفق حصيلة غير نهائية 22 قتيلاً و47 جريحاً.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، أن وزارة الصحة استنفرت كل طواقمها في المستشفيات لاستقبال ضحايا الانفجار ومعالجة الجرحى.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري للأناضول.

وأكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للدفاع العراقية، في بيان مقتضب، حدوث التفجير، ووقوع قتلى وجرحى بسببه، دون تقديم حصيلة فورية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة 17:10 ت.غ، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء عمليات من هذا النوع.

من جانبه، قال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير أمر بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق الوحيلات.

كما أمر الكاظمي، وفق المصدر ذاته، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد (التابعة للجيش) حول الحادث".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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