سياسة
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لتعاونهم مع واشنطن.. البنتاغون يوافق على استقبال أفغان في قاعدة "فورت لي"
أعلنت الخارجية الأمريكية، أن البنتاغون وافق على تخصيص قاعدة "فورت لي" في ولاية فرجينيا لاستقبال مواطنين أفغان عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان كمترجمين أو في مناصب أخرى.
لتعاونهم مع واشنطن.. البنتاغون يوافق على استقبال أفغان في قاعدة "فورت لي"
الخارجية الأمريكية: البنتاغون وافق على تخصيص قاعدة "فورت لي" في فيرجينيا لاستقبال الأفغان / AFP
19 يوليو 2021

أعلنت الخارجية الأمريكية أن البنتاغون وافق على تخصيص قاعدة "فورت لي" في ولاية فرجينيا لاستقبال أفغانيين عملوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أنّ "السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو/تموز الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 30 أبريل/نيسان الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقاً لخطة الرئيس جو بايدن.

ومع اقتراب العملية من نهايتها، إذ أُنجزت حالياً بنسبة 95%، كثّفت حركة طالبان هجماتها العسكرية على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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