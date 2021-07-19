سياسة
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بايدن للملك عبد الله: واشنطن ستقف دوماً إلى جانب الأردن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن "الولايات المتحدة ستقف دوماً إلى جانب الأردن، وستواصل تعزيز التعاون معه". جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الملك الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض، في لقاء يُعد الأول لبايدن مع زعيم عربي.
بايدن للملك عبد الله: واشنطن ستقف دوماً إلى جانب الأردن
الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد للملك الأردني أن واشنطن دوماً ستقف إلى جانب بلاده / Reuters
19 يوليو 2021

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، إن "الولايات المتحدة ستقف دوماً إلى جانب الأردن، وستواصل واشنطن تعزيز التعاون معه".

جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" (رسمي)، إثر بدء لقاء بايدن والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ضمن زيارة رسمية يجريها الأخير لواشنطن.

وأشار بيان لاحق للديوان الملكي، إلى أن الملك عبد الله وبايدن عقدا لقاء قمة، أكدا خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

وحسب البيان ذاته، فقد تناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

وهذا أول لقاء مع قائد عربي يعقده بايدن منذ دخوله البيت الأبيض، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، خلفاً لدونالد ترمب (2017-2021).

وأعلن البيت الأبيض، في بيان الأسبوع الماضي، أن لقاء بايدن والملك عبد الله "سيسلط الضوء على الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، الشريك الأمني الرئيس والحليف للولايات المتحدة".

كما سيناقشان "التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث يتطلع بايدن إلى العمل مع الملك عبد الله لتعزيز التعاون الثنائي في قضايا سياسية وأمنية واقتصادية عديدة، بما فيها تعزيز الفرص الاقتصادية"، وفق البيان.

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيس للمملكة من حيث المساعدات المقدمة، ووقع البلدان مطلع 2019 مذكرة تفاهم تعهدت واشنطن بموجبها بتقديم 1.275 مليار دولار سنوياً لعمان لمدة 5 سنوات.

ويجري ملك الأردن، منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة غير محددة المدة، وتتخللها أخرى خاصة، حسب الديوان الملكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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