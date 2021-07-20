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الرئيس التركي يقول إن حلّ الدولتين هو الحل الوحيد لأزمة جزيرة قبرص، وعشرات القتلى في انفجار بسوق شعبي في بغداد.

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أردوغان: حلّ الدولتين هو الحل الوحيد لأزمة جزيرة قبرص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام برلمان قبرص التركية، إنّ مقترح جمهورية شمال قبرص التركية لحل الدولتين هو "فرصة تاريخية بالنسبة لجميع الأطراف". وأكد أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية، حتى إن أزعج ذلك أطرافاً في الولايات المتحدة. [TRT عربي]

وحظي الرئيس أردوغان بترحيب شعبي واسع لدى وصوله إلى قبرص التركية للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ47 لـ "عملية السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا في الجزيرة. [TRT عربي]

عشية العيد.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف سوقاً ببغداد

ارتفعت عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد إلى 30 قتيلاً على الأقل و47 جريحاً، ومعظمهم من المتبضعين لعيد الأضحى. [TRT عربي]

وبينما قال مصدر حكومي عراقي إن الانفجار ننتج عن عبوة ناسفة، نقلت وكالة ناشر نيوز على تطبيق تليجرام بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مدينة الصدر ببغداد. [TRT عربي]